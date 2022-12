Firmenchef übergibt Staffelstab und damit lebt Zeitzer Tradition weiter

Vor 100 Jahren wurde das Zeitzer Autohaus Meyer gegründet. Jetzt setzt sich Firmenchef Volkert Meyer zur Ruhe und übergibt den Staffelstab. Was mit seiner DDR-Bestellung für einen Wartburg passiert ist.

Mit 75 Jahren setzt sich Unternehmer Volkert Meyer (links) mit seiner Frau Anetta zur Ruhe und übergibt sein Autohaus an Christian Kallies und seine Frau Heike. Das Paar führt bereits das benachbarte Autohaus im Gewerbegebiet Zeitz am Herrmannschacht.

Zeitz/MZ - Ein bewegender Augenblick für Volkert Meyer: Rund 100 Kunden und Geschäftspartner sind am Wochenende zu einer außergewöhnlichen Feier in das Autohaus am Zeitzer Herrmannschacht gekommen.