1.500 Eier am Tag - Hühner von Philipp Zimmermann „sind echte Hochleistungssportler“

Nonnewitz/MZ - Philipp Zimmermann weiß, was er an seinen tierischen Mitarbeitern hat. „Hühner sind echte Hochleistungssportler“, sagt der 32-Jährige, der in Nonnewitz im Burgenlandkreis einen Hühnerhof betreibt. Rund 1.500 Eier liefern seine 2.000 Hennen täglich.