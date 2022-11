1,1 Promille nach durchzechter Nacht

Zeitz/MZ - Wie tückisch Restalkohol nach einer durchzechten Nacht sein kann, hat jetzt ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Gutenborn vor dem Amtsgericht erfahren. Weil er am nächsten Morgen noch mit rund 1,1 Promille Alkohol im Blut am Steuer seines Autos erwischt wurde, muss er jetzt 900 Euro Geldstrafe zahlen. Zudem wird ihm die Fahrerlaubnis für weitere fünf Monate entzogen. „Das war zwar nur knapp über dem Grenzwert, aber die Fahrtstrecke war nicht so gering“, so der Richter in seiner Urteilsbegründung.

