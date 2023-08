Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) kann jungen Menschen bei der Berufswahl helfen. Jonathan Pfeufer zieht Resümee über sein Jahr am Montessori Kinderhaus St. Marien in Helfta.

Eisleben/MZ - An den Wänden hängen bunte Bilder und Gebasteltes. Noch ist es leise im Montessori Kinderhaus St. Marien in Helfta. „Die Kinder machen grad Mittagsschlaf“, sagt Jonathan Pfeufer, der seit letztem Jahr ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Einrichtung absolviert. Danach sei wieder einiges los in der integrativen Kindertageseinrichtung, so der Aseleber. „Ich würde das FSJ jederzeit wieder machen. Es ist eine tolle Erfahrung für das Leben“, resümiert der 20-Jährige. Sein FSJ endet bald.