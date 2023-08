Hellas 09 ist zurück in der Landesklasse. Pouch-Rösa ist am Samstag auswärts der erste Konkurrent. Ligaerhalt ist das wichtigste Ziel.

Der Oranienbaumer Hellas-Trainer Kevin Johannes tüftelt an der Taktiktafel über „einen anderen Fußball“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum/MZ - Wer von den zuletzt noch aktiven Hellas-Kickern weiß, wie es in der Fußball-Landesklasse so zugeht? „Michael Hruby und Marcel Weise“, antwortet Kevin Johannes. Allzu groß ist der Erfahrungsschatz also nicht, aus dem er als Trainer nach dem souveränen Aufstieg der Oranienbaumer Fußballer schöpfen kann.