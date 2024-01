Auf der Straße zwischen Mochau und Thießen kam es am Dienstagmorgen zu einem Unfall. Zwei Autos sind in einer Kurve zusammengestoßen.

Zwischen Mochau und Thießen: Autos stoßen in Kurve zusammen

Mochau/Thießen/MZ - Auf der K 2011 zwischen Mochau und Thießen kam es am 23. Januar um 07.02 Uhr in einer Kurve zum Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Toyota. Der BMW des 52-Jährigen drehte sich in der Folge zweimal und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 63-jährige Toyota-Fahrer verlor indes durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Kurve weiter geradeaus, wo er frontal mit einem Baum kollidierte. Beide Fahrer, welche unverletzt blieben, gaben an, dass der jeweils andere auf die Gegenfahrbahn kam. Zum Unfallzeitpunkt war es am Unfallort noch winterglatt. Durch Kameraden der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Während der Unfallaufnahme sowie der Bereinigung der Unfallstelle war die K 2011 vollständig gesperrt.