Im Prozess gegen die Frau, der vorgeworfen wird, ihre Zwillinge erstickt zu haben, ist nun die molekulargenetische Untersuchung vorgestellt worden. Zeugen kommen ebenfalls zu Wort.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Der Prozess gegen die junge Mutter aus Wittenberg, der vorgeworfen wird, ihre neu geborenen Zwillinge erstickt zu haben, läuft schon seit vielen Wochen vor der zweiten großen Strafkammer am Landgericht in Dessau. Wann er endet, steht noch nicht fest.