Zwillinge auf Erkundung im Wittenberger Tierpark

Nachwuchs der Weißgesichtsseidenäffchen im Wittenberger Tierpark (Zwillinge geboren am 27. Februar).

Gleich drei Affenarten im Wittenberger Tierpark haben in den vergangenen Monaten Nachwuchs bekommen. Die Drillinge der Goldkopflöwenäffchen sind die ältesten, der insgesamt sechs Jungtiere.

Trotzdem bekommen auch sie noch jeden Morgen eine Portion Brei, statt des Futters ihrer Eltern. Die am 27. Februar geborenen Weißgesichtsseidenäffchen-Zwillinge (Foto) springen besonders gern in ihrem Gehege im Außenbereich umher und versuchen sich, wie auch die Goldkopflöwenäffchen, so langsam alleine zurecht zu finden.

Ganz nach dem Interesse der Eltern, wie die stellvertretende Tierparkleiterin Lisa Krautschick beobachtet. Das am 16. März geborene Katta-Junge ist zwar auch kein „Milchkind“ mehr, wie Lisa Krautschick weiter erklärt, würde aber trotzdem noch sehr an seiner Mutter hängen. (mz)