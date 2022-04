Zwei Verletzte bei Unfall in Apollensdorf

Wittenberg/MZ - Bei einem Unfall am Montagnachmittag im Wittenberger Ortsteil Apollensdorf sind nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Unfallbeteiligten beabsichtigte ein 24-jähriger BMW-Fahrer am 11. April um 16.50 Uhr, vom Tankstellengelände in Wittenberg Apollensdorf nach links auf die Coswiger Landstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford, dessen 57-jährige Fahrerin die Coswiger Landstraße aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Coswig befuhr. Die Frau wurde dabei schwer und der Mann leicht verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Pkw wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Durch Kameraden der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden, wobei die Coswiger Landstraße teilweise gesperrt wurde. Während der Unfallaufnahme sei festgestellt worden, dass der BMW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei, hieß es von der Polizei. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.