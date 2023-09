Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wittenberg/MZ - Die Fans der Landesliga haben am Sonntag die Qual der Wahl. Es gibt zwei Topspiele. In Elster steigt ab 14 Uhr das Derby mit Piesteritz. Natürlich ist der Gastgeber und Titelkandidat Favorit. Aber der Saisonverlauf sorgt für zusätzlichen Zündstoff. Die Platzherren haben als Vorletzter noch nicht einen einzigen Punkt auf ihrer Habenseite. Dagegen reisen die Gäste als Dritter mit weißer Weste, aber ohne den nach einer Ampelkarte gesperrten Frantisek Rados an. Im Vorjahr gelingt den Gästen sogar die Sensation vor 185 Zuschauern. Dennis Wendt erzielt in Elster in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer. Für die Führung hat Niclas Matthias Bierwirth gesorgt. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich ist Yannick Schüler verantwortlich. Am Sonntag ist zu erwarten, dass die Platzherren die Partie dominieren. Das haben sie in den bisherigen Ligaspielen auch getan. Aber trotz klarem Chancenplus wird verloren. „Es ist teilweise mehr als ärgerlich, wie wir mit unseren Möglichkeiten umgehen“, sagt der neue Trainer Sven Schreiter. Aber möglicherweise ist im Pokal bei Rot-Weiß Weißenfels in der Verlängerung der Knoten geplatzt. Elster siegt das erste Mal in dieser Saison. Von der Extra-Schicht ist der Coach begeistert. „Da haben meine Jungs noch einmal ordentlich einen rausgehauen. Das 5:1 ist dann auch in der Höhe verdient“, so Schreiter.