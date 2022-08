Zwei Tage ohne Fernverkehr - Wittenberger Hauptbahnhof wird vom ICE-Netz genommen

Wegen Bauarbeiten hängt die Deutsche Bahn AG den Wittenberger Hauptbahnhof für zwei Tage vom Fernverkehr ab. Am 13. und 14. August verkehren so gut wie keine ICE auf der Nord-Süd-Achse von und nach Berlin und Leipzig.

Wittenberg/MZ - Ungemütlich wird es an diesem Wochenende für Bahnreisende aus dem Raum Wittenberg und Menschen, die die Lutherstadt per Zug besuchen wollen: Die Deutsche Bahn AG hängt den Wittenberger Hauptbahnhof für zwei Tage vom Fernverkehr ab, Samstag und Sonntag verkehren so gut wie keine ICE auf der Nord-Süd-Achse von und nach Berlin und Leipzig. Grund sind Bauarbeiten südlich von Berlin in Brandenburg, weshalb die sonst Wittenberg ansteuernden Fernzüge umgeleitet werden und stattdessen in Bitterfeld halten.