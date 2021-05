Zwei Motorradfahrer mit Hubschraubern in Kliniken geflogen

Die beiden verunglückten Motorradfahrer mussten mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden.

Kemberg - Polizei und Rettungskräfte wurden am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B2 in der Dübener Heide in die Nähe des Wachtmeisters alarmiert. Gegen 12.10 Uhr waren hier zwei Motorradfahrer und ein VW-Transporter kollidiert.

Der Fahrer des Volkswagens wurde, so berichtet es ein Augenzeuge, von einem Motorradfahrer in einer leichten Linkskurve überholt, daraufhin folgte ein weiterer Motorradfahrer. Dieser verlor aber schon während des Überholvorganges die Kontrolle über seine Maschine und fuhr dann vor dem VW in den Straßengraben und stürzte.

Der Fahrer des Transporters bremste und schaltete die Warnblinker an, dann knallte auch schon ein dritter Motorradfahrer in das Heck des Busses. Dieser Fahrer wurde auch kurz noch mitgeschleift, bis der Bus zum Stillstand kam.

Der Fahrer des Busses blieb unverletzt und kümmerte sich sofort um die beiden Schwerverletzten. Weitere Ersthelfer hielten an und halfen, bis die Rettungskräfte vor Ort waren.

Zwei Rettungshubschrauber wurden zur Einsatzstelle gerufen, wie auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei.

Die Hubschrauber, einer davon vom Fliegerhorst aus Holzdorf, flogen die Schwerverletzten nach Leipzig und Halle. Einer von beiden ist lebensbedrohlich verletzt, der andere trug ebenfalls schwerste Verletzungen davon. Die Bundesstraße 2 blieb bis 15.40 Uhr gesperrt. (mz/Sascha Graf)