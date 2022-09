Zwei mit Verantwortung - Lea Schierz und Jaron Kutzki schließen ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter in Wittenberg ab

Wittenberg/MZ - Von großer Freude in der Lehrrettungswache der Johanniter in Wittenberg berichtet Christian Gatniejewski, der bei den Johannitern für Jugendarbeit und Ausbildung zuständig ist. Den Grund für die Freude lieferten Lea Schierz und Jaron Kutzki. Sie haben ihre Urkunden zum Berufsabschluss des Notfallsanitäters erhalten. Der Stolz und die Freude war ihnen ins Gesicht geschrieben. „Nach drei Jahren abwechslungsreicher Ausbildung in der Johanniter-Akademie Halle, in der Paul-Gerhardt-Diakonie Wittenberg und auf dem Rettungswagen sind beide bestens auf den Einsatz als Lebensretter vorbereitet“, schätzt Gatniejewski ein.

Woraus er das schließt, liegt in der Vielfalt der absolvierten Ausbildungsstationen begründet. Seitens der Johanniter heißt es dazu: „Die Ausbildung beinhaltet das eigenständige Durchführen von lebensrettenden Maßnahmen, so unter anderem die Gabe von ausgewählten Notfallmedikamenten, in Situationen wo der Notarzt nicht rechtzeitig am Notfallort sein kann. Das ist eine sehr große Verantwortung, müssen doch diese standardisierten Maßnahmen auch unter großem Druck und in der Nacht sicher beherrscht werden.“ Dass mittlerweile die Mehrzahl aller Rettungseinsätze in Deutschland gar keine echten Notfälle mehr sind, sondern Bagatellverletzungen- oder Erkrankungen, stehe auf einem ganz anderen Blatt und stelle für die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes eine extreme Belastung dar.

Doch davon lassen sich die beiden jungen Leute, die nun nicht mehr Azubis sind, nicht abschrecken. Notfallsanitäter Kutzki meint dazu: „Es ist eine enorme Herausforderung, nicht nur auf einem fachlich hohen Niveau zu arbeiten, sondern auch alle Notfallsituationen anzunehmen und zu lösen. Mit einem besonderem Maß an Verantwortung, in immer wechselnden dynamischen Situationen zu arbeiten, das ist das Spannende an diesem Beruf.“ Während Lea Schierz ihren verantwortungsvollen Dienst für die Bundeswehr fortsetzen wird, freut sich Jaron Kutzki über ein feste Stelle im Team der Johanniter.