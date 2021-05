Zwei Haftbefehle nach versuchtem Totschlag in Wittenberg

Wittenberg

Staatsanwaltschaft und Polizei führen seit Freitagnachmittag Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags gegen zwei Beschuldigte aus dem Landkreis Wittenberg. Das teilten Doreen Wendland von der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau und Olaf Braun von der Staatsanwaltschaft am Montagmittag mit.

Nach dem Ergebnis der umfangreich geführten Ermittlungen sollen sich die beiden Beschuldigten, ein 39-jähriger Mann und eine 18-jährige Frau, im Verlaufe des Tages unberechtigt Zutritt zu einer in Lutherstadt Wittenberg befindlichen Gartenlaube verschafft und darin auf den 37-jährigen Geschädigten gewartet haben.

In der weiteren Folge, so haben die Ermittlungen ergeben, sollen beide Beschuldigte im Innenraum der Laube dem 37-jährigen Opfer erhebliche Verletzungen, auch unter Einsatz eines Messers, zugefügt haben. Anschließend sollen die Täter persönliche Gegenstände des Mannes entwendet haben und vom Tatort geflüchtet sein.

Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Es bestand zwischenzeitlich Lebensgefahr.

In den späten Nachmittagsstunden am Sonnabend gelang es Einsatzkräften der Polizei, die beiden flüchtenden Beschuldigten im Stadtgebiet von Wittenberg aufzugreifen und vorläufig festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau stellte am Sonntag gegen beide Beschuldigte Antrag auf einen Haftbefehl, der durch eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht erlassen wurden.

Die Beschuldigten befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Motiven der Tat dauern an. (mz)