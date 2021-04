Zwei Feuerwehreinsätze in Wittenberg in der Nacht

Gleich zwei Brände musste die Feuerwehr in Wittenberg in der Nacht zum Samstag löschen. Am Freitagabend gegen 22.35 Uhr wurden die Kameraden aus Wittenberg-West, Reinsdorf/Dobien, Braunsdorf, Teuchel und die Hauptamtliche Wachbereitschaft zu einem Wohnungsbrand in der Berliner Straße alarmiert. Im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stand eine Küche in Flammen. Parallel zur Brandbekämpfung wurde mit der Evakuierung der Nachbarn begonnen. Der betroffene Mieter, dessen Essen in Flammen aufgegangen war, wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Er blieb unverletzt.

Kurz nach 5 Uhr am Samstagsmorgen wurden dann die Kameraden der Hauptwache und aus Abtsdorf/Labetz zu einem Laubenbrand in die Dresdener Straße alarmiert. Mit zwei C-Rohren gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Fünf Atemschutzgeräteträger kamen zum Einsatz gegen den Vollbrand der Laube. Eine Wasserversorgung musste aufgebaut werden. Verletzt wurde auch bei diesem Einsatz niemand. (mz/Alexander Baumbach)