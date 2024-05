In Wittenberg kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto.

Zusammenstoß in Wittenberg: Radfahrer kollidiert mit Auto

In Wittenberg gab es einen Unfall.

Wittenberg/MZ - Am 23. Mai befuhr nach Angaben der Unfallbeteiligten eine 48-jährige Fiat-Fahrerin um 08.50 Uhr in Wittenberg die Gottlieb-Daimler-Straße mit der Absicht, nach rechts auf die Dobschützstraße in Richtung Zentrum abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Radfahrer, welcher den Radweg der Dobschützstraße aus Richtung Zentrum kommend in entgegengesetzter Richtung befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.