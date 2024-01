In Wittenberg kam es am Dienstag an der Kreuzung Kreuzstraße / Straße der Befreiung zu einem Unfall mit Fahrerflucht.

Wittenberg/MZ - Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 55-jährige Kia- Fahrerin am 23. Januar um 14.32 Uhr in Wittenberg hinter einer 54-jährigen Ford-Fahrerin die Kreuzstraße aus Richtung Karlstraße kommend in Richtung Straße der Befreiung.

An der Kreuzung Kreuzstraße / Straße der Befreiung musste die Ford-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Nach ihren Angaben bog ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher die Straße der Befreiung aus Richtung Annendorfer Straße kommend in Richtung Friedrichstraße befuhr, im engen Bogen nach links in die Kreuzstraße ab. Um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern, fuhr sie daraufhin rückwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter wartenden Ford. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich.