Wittenberg/MZ - Am 5. Dezember befuhr ein 37-jähriger E-Scooter-Fahrer um 23.20 Uhr in Wittenberg den Elberadweg aus Richtung Am Hafen kommend in Richtung Hafenbrücke. In Höhe der Rheinstraße kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Radfahrer.