Zur Lesenacht wird auf den Friedhof geladen

In Coswig gibt es zur Lesenacht insgesamt elf Stationen. Wo es gruselig wird und wo man sich auf Kinder vorbereitet.

Im Schaufenster von „Buch und Kunst“ in der Friedrikenstraße wird die Lesenacht detailliert beworben.

Coswig/MZ - An diesem Sonnabend wird es kriminell. Zumindest in der Trauerhalle des Coswiger Friedhofs. Dort wird es gleichzeitig aber auch prominent, denn die Ereignisse und Geschehnisse, die in den Mord gipfelten, wird niemand geringeres als die ehemalige Bundeskanzlerin - Angela Merkel - unter die Lupe nehmen und dabei ganz sicher auch ihren Mops im Schlepptau haben.