Zum Denkmaltag in Wittenberg gibt es Neues noch nach 500 Jahren

Wittenberg/MZ - Mal in ein Denkmal reinschauen oder es aus einem besonderen Blickwinkel betrachten und Interessantes erfahren, was sonst nicht in den Vordergrund gerückt wird: Das ist am Sonntag, 11. September wieder möglich. Der Tag des offenen Denkmals, traditionell am zweiten Sonntag im September, steht unter dem Motto „Kultur.Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Wo auf Spurensuche gegangen werden kann, dafür einige Beispiele.