Uniparkfest sowie Treffen der Konfirmanden und Teamer: Was demnächst in Wittenberg ansteht.

Zum Chillen an den Bunkerberg in Wittenberg

Freizeit in der Lutherstadt

Wittenberg/MZ - Chillout-Flächen, Streetfood, Outdoor-Aktivitäten – das sind nur einige Angebote, die am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Neuen Rathaus Wittenbergs Bürgermeister André Seidig (parteilos) für das dritte Uniparkfest in der Lutherstadt angekündigt hat. Dazu wird am Samstag, dem 1. Juli, von 11 bis 16 Uhr auf das Areal zwischen Augusteum (vor dem Lutherhaus) und Bunkerberg eingeladen.