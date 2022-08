Zum 7. Mal - Die Filmtage in Wörlitz beginnen Ende August

Wörlitz/MZ - Vor Cineasten liegen gute Zeiten, denn vom 20. bis 26. August finden in Wörlitz auf der Insel Stein die siebenten Wörlitzer Filmtage statt. Was vor zehn Jahren mit der Aufführung des Konzertfilms „Pink Floyd - Live at Pompeji“ als Testballon startete und 2016 in die Wörlitzer Filmtage mündete, ist im Jahr 2022 ein über die Grenzen der Region bekanntes und beliebtes Filmfest geworden. Im Zentrum der Wörlitzer Filmtage stehen historische Stoffe und Kostümfilme, deren Handlung auch jenseits der Leinwand mit der faszinierenden Umgebung des Welterbes zu einem Ganzen verschmilzt, heißt es in einer Mitteilung.