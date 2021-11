„Zukunftsfähige Zentren“: Hoffnung für die Wittenberger Altstadt

Wittenberg/MZ - Die Stadt Wittenberg kann ihre Beteiligung am Bewerbungsverfahren um Mittel aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Zentren“ weiterverfolgen: Der Stadtrat stimmte der beabsichtigten Antragstellung zu, ebenso der Einstellung von Mitteln in den Haushalt für den Fall, dass Wittenberg den Zuschlag bekommt. Die Lutherstadt erhofft sich aus dem Bundesprogramm wie berichtet etwa 1,5 Millionen Euro für Maßnahmen zur Belebung der Altstadt, wobei sie einen Eigenanteil von 177.000 Euro zu tragen hätte. Kernstück ist die Nutzung des Gebäudes Markt 3; es geht um das Erdgeschoss des so genannten Selfisch-Hauses. Insgesamt werden für das Projekt knapp zwei Millionen veranschlagt, ein Teil, 334.000 Euro, soll von „Dritten“ kommen.

Der Ratsbeschluss ist notwendig, damit sich die Stadt in dem zweistufigen Verfahren bewerben kann, wenn sie dazu aufgefordert wird. Die erste Stufe war das Einreichen einer Projektskizze Mitte September. „Es gibt noch keine Entscheidung zum Interessenbekundungsverfahren“, sagte Bürgermeister Jochen Kirchner am vergangenen Mittwoch in der Ratssitzung. Was es allerdings gibt, sind Fragen. Sie kommen von der Linken und betreffen laut Fraktionschef Horst Dübner insbesondere die Investition in fremdes Eigentum und die Auswirkungen der Finanzierung auf andere freiwillige Aufgaben. Wenn es zur offiziellen Bewerbung kommt, müsse eine entsprechende Vorlage zuvor in den Ausschüssen behandelt werden. Als „absolut innovativ“ und „Riesenchance“ lobte Grünen-Fraktionsvorsitzende Reinhild Hugenroth das Projekt. Bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung ließ der Stadtrat die aktuelle Vorlage mit deutlicher Mehrheit passieren.