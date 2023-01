Zukunft und Perspektiven für die Altstadt werden diskutiert

Die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen am Planungsprozess ist ausdrücklich erwünscht.

Coswig/MZ - Coswiger und Coswigerinnen können sich aktiv an den Planungen zur Entwicklung der Altstadt beteiligen. „Ihre Meinung ist gefragt“, heißt es auf einem Flyer, den die Stadtverwaltung – hinsichtlich einer öffentlichen Veranstaltung, die am kommenden Mittwoch von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Aula der Fröbelgrundschule stattfinden wird – veröffentlicht hat. „Sie sind eingeladen, sich zu Zukunftsaufgaben und Perspektiven der Altstadt von Coswig (Anhalt) auszutauschen und aktiv einzubringen“, werden die Bürgerinnen und Bürger weiter adressiert.