Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Es ist Montag, 7 Uhr. In der Pestalozzistraße in Wittenberg herrscht Verkehrschaos. Autos halten in zweiter Reihe. Kinder steigen auf der Fahrbahn aus und rennen über die Straße. Wer vorbeifahren möchte, hat keine Chance. Es staut sich. Lehrer biegen auf den Parkplatz des Lucas-Cranach-Gymnasiums Wittenberg ein. Schülerinnen und Schüler verlassen den Bus an einer Haltestelle, die auch von Eltern zum Abliefern ihrer Kinder genutzt wird.