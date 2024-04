Coswig/MZ - Ein fünfjähriges Kind befuhr am 7. April um 19.10 Uhr den Radweg in der Nähe des Schäferweges an der A 9 aus Richtung Coswig kommend in Richtung Vockerode.

Als der Junge am starken Gefälle bemerkte, dass er deutlich zu schnell für die nahende Kurve war, leitete er den Bremsvorgang ein. Beim Betätigen der Vorderbremse überschlug er sich jedoch, kam zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Der Fünfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.