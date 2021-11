Zu lange Schlange vorm Kaufland in Wittenberg - Impfteam weicht aus

Wittenberg/MZ - Die Märkte-Tour des Impfteams des Landkreises, die gestern im Kaufland nahe des Berufsschulzentrums aufgebaut hatte, musste wegen des hohen Andrangs in das noch nicht fertiggestellte Impfzentrum ausweichen. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Vor dem Eingang des Supermarktes hatten sich am Donnerstagvormittag lange Schlangen aus Impfwilligen gebildet. Da die Kunden des Kauflandes nur schlecht an diesem Auflauf vorbeigekommen seien, sei man kurzerhand ins noch im Aufbau befindliche Impfzentrum Mittelfeld ausgewichen, hieß es von Kreissprecher Alexander Baumbach.

Märktetour ist beendet

Ab der Mittagspause wurde dort weitergeimpft. Hierfür seien auch weitere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes herangezogen worden. Das bedeute aber nicht, dass das Impfzentrum schon vor dem geplanten Termin am Samstag geöffnet sei, sagte der Sprecher. Die „Märkte-Tour“ habe vielmehr ihre vorerst letzte Station in der Lutherstadt gemacht.

Noch einmal Sparkasse

Wer am Freitag ohne Termin eine Impfung erhalten möchte, könne sich beim Impfzentrum an der Sparkasse anstellen. Am Samstag um 10 Uhr öffnet das Zentrum in der Turnhalle der Berufsschule Am Mittelfeld 50. Die Kreisverwaltung geht auch hier von größerem Andrang aus.