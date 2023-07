Anke Vater in ihrer Reinsdorfer Malwerkstatt, in der sie auch Workshops gibt.

Wittenberg/MZ - Der Mann sitzt in einem abgedunkelten Raum. Jemand stellt einen weißen Malgrund vor ihn, er setzt erste Linien, fängt an, mit Formen und Farbe zu spielen. Was wie ein Fisch anmutet, verwandelt sich in einen Vogel und endet als Kopf eines Faun. Das Bild ist bekannt, sein Schöpfer Picasso und zu sehen ist die offenbar nur wenige Minuten dauernde Entstehung dieses Werkes in dem Film „Le mystère Picasso“. Anke Vater erwähnt ihn auf ihrer Website, der Film habe sie geprägt, bis heute.