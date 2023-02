Zschornewitz/MZ - Die Zschornewitzer Ruderlegende Falk Brämer feierte am Sonnabend 80. Geburtstag. Wo? Natürlich – wie es sich für ihn ziemt – im Ruderzentrum an der „Gurke“. Zu diesem Jubiläum, das er schon am 13. Februar beging, sagten sich zahlreiche Gäste aus seinem langen und erfolgreichen Trainerleben an. Erst vor kurzem reiste er nach Magdeburg und wurde dort für seine Trainertätigkeit von der Ministerin für Inneres und Sport, Tamara Zieschang, ausgezeichnet. Nun kam die Innenministerin auf einen Gegenbesuch nach Zschornewitz, dem Jubilar zu gratulieren. Aber auch Siegfried Borgward und Enrico Schilling waren im Ruderzentrum. Der Bürgermeister brachte das Buch der Stadt mit, in dem sich Falk Brämer verewigte. Dies berührte ihn sichtlich tief.