Zschornewitzer kommen zum Klassentreffen zusammen

Zschornewitz/MZ - Die beiden Frauen sitzen am Sonnabend in der Zschornewitzer Gaststätte Platanenhof nebeneinander und reden eifrig miteinander. „Wir haben zehn Jahre in der Schule nebeneinander gesessen“, sagt Angelika Jäger. Beate Geyer meint gleich darauf: „Da haben wir genau so geschnattert wie jetzt“. Sie freuen sich, sich beim Klassentreffen am Sonnabend wiedergetroffen zu haben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.