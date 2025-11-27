Traditionell findet am ersten Advent der Weihnachtsmarkt in Zschornewitz und Schköna statt. Was die Gäste erwartet und welche Überraschung vorbereitet ist.

Die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt bauen die Buden für Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz auf und haben den Baum aufgestellt und geschmückt.

Zschornewitz/Schköna/MZ. - Der erste Advent ist der Beginn der Weihnachtszeit. In Zschornewitz findet an diesem Adventswochenende seit vielen Jahren der Weihnachsmarkt statt. Bereits in den zurückliegenden Tagen haben die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt kräftig gewirbelt, um es den Gästen am Sonnabend, 29. November, besonders schön zu machen. Um 15 Uhr wird an diesem Tag auf dem Festplatz der Weihnachtsmarkt durch Ortsbürgermeister Raik Busse eröffnet. Im Anschluss daran werden die Jungen und Mädchen der Kindereinrichtungen mit einem Programm zur Weihnachtszeit aufwarten. Es werden Lieder erklingen und Gedichte zu hören sein.