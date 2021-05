Zoff bei Freien Wählern?: Was steckt hinter doppeltem Rücktritt von Stefan Kretschmar?

Wittenberg - Nach dem doppelten Rücktritt von Stefan Kretschmar hält das Rätselraten über die Hintergründe an. Was der Staatsanwalt antwortet.

Am 7. März war die Welt noch schwer in Ordnung. An diesem Tag, einem Sonnabend, rief Stefan Kretschmar bei der Mitteldeutschen Zeitung an und berichtete hoch erfreut, dass der Wittenberger Kreisverband der Freien Wähler künftig mit gleich drei Vertretern im Landesvorstand der politischen Vereinigung vertreten sein werde. Gewählt worden waren kurz zuvor Kretschmar selbst als einer von zwei Stellvertretern der neuen Landesvorsitzenden sowie, als Beisitzer, Cornelia Birkner aus Gräfenhainichen und Christian Scholz (Bad Schmiedeberg). Ja, ein schöner Erfolg aus Sicht der hiesigen Freien Wähler, weshalb Kretschmar am folgenden Sonntag noch ein Bild hinterherschickte, es zeigt die Landesvorsitzende Andrea Menke (Halle) inmitten der Freien Wähler aus dem Landkreis Wittenberg. Vier Monate später fehlt Kretschmars Konterfei auf der Homepage des Landesverbands. Wie die MZ bereits am Dienstag berichtete, ist Kretschmar von seinem Stellvertreteramt zurückgetreten und als Kreisvorsitzender gleich noch mit.

Konterfei schon gelöscht

Auch wenn es sich in letzterem Fall, wie Kretschmar am Montag erklärt hatte, im Grunde um ein Nicht-mehr-Antreten für diesen Posten bei der anstehenden Wahl handelt.

Nach all den Jahren müssten jetzt mal Neue ran, hatte der Politiker, selbst Anfang 50 und seit der Gründung 2004 dabei, der MZ gesagt und bei dieser Gelegenheit auch auf andere Parteien im Kreis verwiesen, die es ebenso gehalten hätten. Der auf bald 50 Mitglieder angewachsene Kreisverband müsse sich umstrukturieren, wobei der Vorstand nach einer Satzungsänderung künftig aus fünf statt bisher drei Personen bestehen werde - aber, wie gesagt, nicht mehr mit ihm als Vorsitzendem.

Parteigedöns? Mitnichten. Hinter der Personalie Kretschmar steckt ungleich mehr, als seitens der Beteiligten bisher eingeräumt worden ist. Nicht nur, dass es wie bereits berichtet einen nicht näher bezeichneten Vorfall während einer Sitzung gab, woraufhin der Landesverband ein Verfahren gegen sein Wittenberger Mitglied eingeleitet hat.

Letzteres bestätigte die Landesvorsitzende Menke der MZ am späten Montagabend. Weitere Informationen zu diesem „laufenden innerparteilichen Ordnungsverfahren“ lehnte sie unter Verweis auf die Satzung der Freien Wähler allerdings ab. Der Fall hat über die parteiinterne Aufarbeitung hinaus auch noch eine rechtliche Dimension: Freie Wähler aus dem Landesverband haben Stefan Kretschmar zudem angezeigt.

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg bestätigte der MZ am Dienstag das Vorliegen zweier Anzeigen seit „Anfang Juli“ und auch den Inhalt, nämlich eine „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“. Weitere Angaben zu diesem Vorwurf machte Frank Baumgarten nicht. Es werde „geprüft, ob sich aus den Anzeigeinhalten strafbares Handeln herleiten lässt“. Die Angelegenheit ist nun also nicht mehr nur „vereinsintern“, wie Stefan Kretschmar noch am Montag gegenüber der MZ vermutet hatte.

Die Zeitenfolge - Rücktritt und Anzeigen - legt unterdessen zumindest nahe, dass den Freien Wählern auf Landesebene Kretschmars Amtsverzicht nicht reicht. Das laufende Ordnungsverfahren auf Parteiebene könnte nach Punkt 7.2 der Satzung der Bundesvereinigung Sanktionen zur Folge haben, die von einer Verwarnung, dem mildesten Mittel, bis zum Ausschluss reichen.

„Ich will in der Partei bleiben“, hat Kretschmar seine deutliche Kritik an der politischen Ausrichtung der Landesebene gegenüber der MZ flankiert. Zu konservativ und „von oben nach unten“ werde dort zunehmend agiert - wie man es von den etablierten Parteien kenne, klagt er.

Unterlagen zugespielt

Nicht von oben nach unten, sondern über Bande agiert ein Unbekannter, der der MZ Unterlagen zum Fall Kretschmar zugespielt hat. Demnach soll Kretschmar Teile einer Landesvorstandssitzung der Freien Wähler mitgeschnitten haben. Den seiner Auffassung nach dazu passenden Paragrafen liefert der anonyme Informant gleich mit: §201 StGB stellt unter Strafe, „das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger“ aufzunehmen.

Stefan Kretschmar selbst zeigte sich am Dienstag überrascht von der Anzeige. Er lehnte es aber erneut ab, sich zum Inhalt des Vorwurfs zu äußern. (mz)