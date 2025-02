In Wittenberg wurde ein junger Mann mit einem Messer bedroht. Drei weitere Täter waren an der Raubstraftat beteiligt. So werden sie vom Opfer beschrieben.

Zeugenaufruf nach Raubstraftat in Wittenberg: 21-Jähriger mit Messer bedroht

In Wittenberg wurde ein Mann mit einerm Messer bedroht.

Wittenberg/MZ - Am 31. Januar um 12:15 Uhr soll sich in Lutherstadt Wittenberg am Markt eine Raubstraftat ereignet haben.

Im Zuge der bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen und der Vernehmung des Geschädigten sei der 21-jähriger Mann von vier bislang unbekannten männlichen Personen unter Vorhalt eines Messers in Höhe des Rathauses und des Restaurants Wittenburger aufgefordert worden, sein Geld herauszugeben.

Nach Angaben des Geschädigten soll es in der weiteren Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wobei ihm seine Geldbörse zu Boden fiel. Einer der Täter habe sodann aus der Geldbörse einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Anschließend seien alle vier Tatverdächtigen in die Elbstraße in Richtung Altstadtbahnhof geflüchtet.

Der Geschädigte kann die Täter wie folgt beschreiben:

1. Täter mit Messer:

Circa 20 bis 21 Jahre alt

170 bis 175 Zentimeter groß

Schlanke, aber dennoch kräftige Gestalt

Hellblonde bis mittelblonde Haare, bedeckt mit einem Cappy

Nasenpiecing (Septum)

Bekleidet mit grauem Hoodie, schwarzer Hose, weißen Nike Turnschuhen sowie einem Cappy

2. Täter:

Circa 18 bis 20 Jahre alt

160 bis 165 Zentimeter groß

Schlanke Gestalt

Kurze, schwarze Haare

Ohrring im linken Ohr (silberfarbenes Kreuz)

Bekleidet mit weißem Hoodie, einer schwarzen Hose mit aufgesetzten Taschen an den Seiten und schwarzen Schuhen

3. Täter

Sprach gebrochen Deutsch, dunklere Hautfarbe

Circa 20 bis 22 Jahre alt

etwa 160 bis 170 Zentimeter groß

Schlanke, dennoch kräftige Gestalt

Hellblonde, vermutlich gefärbte Haare

Bekleidet mit schwarzem Hoodie, einer hellgrünen Hose mit aufgesetzten Taschen an den Seiten sowie grünen Schuhen

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur vorliegenden Straftat und / oder zur Identität der Täter geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail an [email protected] zu melden.

4. Täter