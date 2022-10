Zeugen sagen zum Brandherd aus

Bei Serno brannte im Hitzesommer 2018 der Wald, der Schaden ist hoch. Am zweiten Prozesstag kamen erneut zahlreiche Zeugen zu Wort.

Schwer in Mitleidenschaft gezogen war bei dem Brand auch der Waldboden.

Serno/Dessau/MZ - Im Zivilrechtsstreit wegen der Schäden, die ein Waldbrand bei Serno im Hitzesommer 2018 verursacht hat, gibt es einen Verkündungstermin. Frank Straube, Vorsitzender Richter des Landgerichts Dessau-Roßlau, beraumte diesen für den 21. Oktober an. Im Prozess vor der 2. Zivilkammer will der Landesforstbetrieb des Landes Sachsen-Anhalt einen Agrarbetrieb in Haftung nehmen.