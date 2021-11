Zeitkapsel in Aula im Wittenberger Melanchthon-Gymnasiums versenkt - Was an dem historischen Gebäude verändert wird

Wittenberg/MZ/cus - Es ist das Gymnasium, an dem Ministerpräsident Reiner Haseloff sein Abitur gemacht hat. Auch deshalb verfolgt er - wie viele andere Wittenberger und Bürger aus dem Kreis - die Bauarbeiten am Haus Melanchthon des Luther-Melanchthon-Gymnasiums sehr aufmerksam. Am Donnerstagmorgen nun hat Haseloff gemeinsam mit Landrat Christian Tylsch und Schulleiterin Anja Aichinger eine Zeitkapsel im Fußboden der Aula des ehemaligen Melanchthongymnasiums in der Wittenberger Neustraße versenkt. Fortan wird sie unter der Nordwestecke des Parketts der Aula ruhen.

Mit Jahrbuch und Münze

Der Landkreis Wittenberg als Bauträger und Besitzer der Immobilie steuerte nach eigenen Angaben ein Grußwort und eine Fünf-Euro-Gedenkmünze zur Zeitkapsel bei. Schulleiterin Anja Aichinger beteiligte sich mit einem Jahrbuch des Luther-Melanchthon-Gymnasiums. Reiner Haseloff schließlich legte die Ehrenmünze des Ministerpräsidenten in die Kiste.

In dem Saal, der zur Zeit wie die gesamte Schule renoviert wird, laufen die Arbeiten mit Hochdruck, um die Bauarbeiten zum Jahresende abzuschließen. Die Gesamtkosten der Renovierung waren ursprünglich mit rund 8,57 Millionen Euro berechnet worden, von denen 3,7 Millionen Euro durch Fördermittel gedeckt werden. Durch die steigenden Preise am Markt ist die Kostenschätzung des Architekturbüros mittlerweile auf 14,7 Millionen Euro angewachsen. In Zukunft sollen 300 Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 11 und 12 in den Räumlichkeiten unterrichtet werden.

Noch wird gebaut am Haus Melanchthon des Luther-Melanchthon-Gymnasiums. Foto: KV/Baumbach

Mit der Ausführung der Planung ist das Architekturbüro Schwarz und Sturmat aus Halle beauftragt worden. Das hat mit dem Gebäude, das 1886 bis 1888 unter der Regie von Franz Schwechten erbaut worden ist, einige Herausforderungen zu bewältigen. Das Gebäude hat einen außerordentlich hohen Fensteranteil in der Fassade, dabei wurde besonders Wert auf die energetische Verbesserung durch eine Dreifachverglasung beziehungsweise den Einbau von Kastenfenstern mit einem geringen Wärmedurchgangskoeffizienten gelegt. Die bauzeitlichen Fenster im Bereich der Aula und teilweise im Flur, also auch die Außentüren und Vordächer werden aufgearbeitet oder nach historischer Form ergänzt.

Die Funktionsräume wie Klassenräume, Lehrerzimmer, Büros und WC-Anlagen werden von Grund auf modernisiert. Es werden 14 unterschiedlich große Fach- und allgemeine Unterrichtsräume mit Vorbereitungsräumen im Gebäude Platz finden.

Mit Parkplätzen

Die notwendigen Brandabschnitte werden durch moderne Ganzglaselemente gegliedert. Die Innentüren werden aufgearbeitet und brandschutztechnisch angepasst. Die Aula wird in ihrer Bestandsstruktur belassen. Allerdings werden die sichtbaren Holzkonstruktionen der Decke und Wand, welche durch Holzschädlinge in Mitleidenschaft gezogen wurden, ausgetauscht oder aufgearbeitet.

Die eigentliche energetische Verbesserung wird durch den Einsatz einer neuen Heizungsanlage und der Zwangslüftung mit Wärmerückgewinnung erreicht. Sämtliche technischen Installationen im Gebäude, wie Strom, Wasser und Datennetz werden erneuert. Die neue Heizzentrale wird im Bereich der Turnhalle Platz finden und wird sowohl die Turnhalle als auch das Schulgebäude mit Wärme versorgen.

Die Außenanlagen sind in Anlehnung einer parkähnlichen Gestaltung errichtet worden und sollen den ursprünglichen Charakter wieder erhalten. Im hinteren Bereich des Grundstücks sind die Parkplätze für Lehrer und Schüler angeordnet sowie eine zusätzliche Zufahrt zum Grundstück. Dort sollen auch die Fahrradstellplätze entstehen.