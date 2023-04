Was treibt Menschen im Landkreis Wittenberg um, welche Befürchtungen und Sorgen haben sie aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine? Hochkarätige Gäste wollen sich den Fragen der Wittenberger an diesem Abend stellen.

Wittenberg/MZ - Was treibt Menschen im Landkreis Wittenberg um, welche Befürchtungen und auch Sorgen haben sie aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine? Welche Rolle muss Deutschland, die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt, nun übernehmen? Im Forum „Zeitenwende on Tour“ der Münchner Sicherheitskonferenz können sich Interessierte am 26. April ab 18 Uhr in einer Diskussionsrunde in der Exerzierhalle in Wittenberg mit mehreren Experten darüber austauschen und Fragen loswerden.