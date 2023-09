Mit einem Bürgerfest soll an die legendäre Schmiedeaktion „Schwerter zu Pflugscharen“ erinnert werden. Ziel ist auch, das Damals ins Heute zu holen.

Zeichen für Frieden setzen in Wittenberg

Am Denkmal der Schmiedeaktion: Thomas T. Müller, Torsten Zugehör, Elke Witt und Christoph Maier (v.l.).

Wittenberg/MZ - Es war ein unerhörtes Ereignis, das damals in Wittenberg stattfand, vor 40 Jahren, am 24. September. Elke Witt, eine von zahlreichen Zeitzeugen, erinnert sich noch: „In der Vorbereitungsgruppe war kein informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Sonst wäre das nicht möglich gewesen.“ Später konnte die Stasi die Aktion nicht mehr stoppen. „Der Kirchentag war ein Schutz, die Anwesenheit des Westfernsehens und die von Richard von Weizsäcker.“ Dass die Bilder der Teilnehmer, die später im Westfernsehen zu sehen waren, „uns an den Rand der beruflichen Existenz brachten, ist ein anderes Thema.“