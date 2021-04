Zahlen steigen weiter

Wittenberg - Corona hält den Landkreis Wittenberg weiterhin im Griff, auch am Sonntag wurden steigende Zahlen gemeldet. Nach Auskunft der Kreisverwaltung gab es gegenüber Samstag 28 neue Fälle, die Gesamtzahl der registrierten Infektionen stieg damit auf 5.649. Aktuell seien 453 Patienten infiziert. „250 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.“ Auch hier eine Zunahme: Noch am Donnerstag hatte die Zahl der Toten bei 238 gelegen.

Und längst bestimmt auch in der hiesigen Region die britische Mutante das Geschehen: „Bei etwa 90 Prozent der infizierten Personen im Landkreis Wittenberg wurde die Virusmutation B.1.1.7. bestätigt.“ Alle Kontaktpersonen wurden abgesondert und getestet, so die Kreisverwaltung weiter.

Aus den genannten Zahlen ergibt sich für den Landkreis Wittenberg nach dessen eigenen Berechnungen eine wöchentliche Inzidenz von 166 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, das sind 13 mehr als am Vortag. Das Robert-Koch-Institut (RKI) kam für Sonntag auf 154,5, das Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt nannte für den selben Tag etwas mehr als 155.

Laut Ministerium haben im Landkreis Wittenberg bisher 15.322 Menschen ihre Erstimpfung bekommen und 6.377 auch die notwendige zweite. Am 10. April seien 447 Impfungen gemeldet worden. Seit einigen Tagen wird wie berichtet an jeweils einem Wochentag auch in eigens eingerichteten Impf-Zentren in allen Städten des Landkreises geimpft, in Kemberg etwa donnerstags, die Lutherstadt Wittenberg kam am vergangenen Freitag hinzu. Dort sollen am 16. April 168 Menschen geimpft werden.

Unterdessen sind auch Corona-Leugner oder -Kleinredner weiter unterwegs. 50 Teilnehmer zählte die Polizei am Samstag bei einer halbstündigen Demonstration auf dem Wittenberger Marktplatz. (mz)