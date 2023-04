Panorama-Künstler kehrt in der Flurgalerie von Haus Hundertwasser des Luther-Melanchthon-Gymnasiums ein. Auch ein Gespräch soll es geben.

Kunst in Wittenberg

Yadegar Asisi vor einem Wandbild seines 360-Grad-Panoramas „Luther 1517“: Demnächst ist der Künstler wieder in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Yadegar Asisi scheint zu jenem Typus Mensch zu gehören, der sein Wissen gern teilt. So können online Videos angeschaut werden, in denen der Künstler erklärt, wie auch Anfänger zeichnen lernen können. Unter anderem geht es um Perspektive und Schatten, ein Beitrag titelt „Wie Verzerrung uns die Welt der Illusion öffnet“. Dass sie selbst einige Filme im Unterricht genutzt hat, sagt Ulrike Kirchner, ihrerseits Künstlerin, aber auch Pädagogin zur MZ. Besonders in der Corona-Zeit sei das gewesen, als Unterricht oftmals nur digital stattfinden konnte.