Wörlitz präsentiert ersten Neuzugang

Wörlitz - Andy Hänsch hat Grün-Weiß Wörlitz verlassen und wird künftig beim Ligarivalen Möhlau in der Landesklasse kicken. Dafür steht aber auch der erste Neuzugang für die Parkstädter fest. Tobias Zukale konnte für den Verein gewonnen werden. Darüber hat Abteilungsleiter Daniel Richter die MZ informiert. Der 18-jährige Betonfertigteilbauer spielt rechtes oder linkes Mittelfeld. Für den Kicker ist es ein sportliches Comeback.

„Ich hatte mit 14 Jahren eine schwere Knieverletzung, die mich zum Pausieren zwang. Vorher habe ich bei der JSG Heidekicker gespielt, weil es in Wörlitz im Nachwuchs eigenständig nicht mehr möglich war“, wird der Neue auf der Facebookseite des Vereins zitiert. In seiner Jugend hat er in 17 Spielen, elf Treffer erzielt und sechs Torvorlagen gegeben. Zukale ist dabei offensichtlich ein besonders fairer Kicker. Er hat noch nie eine Karte gesehen - weder in Gelb, Gelb-Rot oder in Rot. Jetzt steigt er aber in den Männerbereich auf.

„Die größte Herausforderung in der neuen Saison ist, dass mein Knie standhaft bleibt, und ich versuche alles, dass es klappt“, so der Neue, der nach eigenen Angaben über Schnelligkeit, Schussstärke und Teamfähigkeit verfügt. „Ich möchte mich weiter entwickeln, um nicht nur die zweite oder dritte Geige zu spielen“, nennt er sportliche Ziele.

Auch Hänsch hat sich eine neue Herausforderung gesucht. Der 31-jährige Abwehrspieler verstärkt ab sofort die Defensive von Glückauf Möhlau. Dabei ist der Ex-Wörlitzer auch torgefährlich. Er hat in den beiden zuletzt wegen der Pandemie abgebrochenen Serien in 17 Spielen fünf Tore erzielt. Hänsch hat auch fünf Mal in der Reserve gespielt. (mz)