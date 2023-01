WITTENBERG/MZ - Wenn die geschmückten Weihnachtsbäume in heimischen Wohnzimmern reichlich Nadeln abwerfen, ist ein guter Zeitpunkt zum Ausmisten. Doch wohin mit Tanne und Fichte? Für gewöhnlich kann man die Bäumchen zu vorgegebenen Zeiten, die in der Abfallfibel des Landkreises veröffentlicht sind, an die Straße oder auf Glascontainerstellplätze legen. Auch werden in Ortschaften Bäume für „Knutfeste“ eingesammelt.