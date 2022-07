Wochenendempfehlungen für den 16. und 17. Juli

Natur und Kultur beziehungsweise Kult genießen, dafür gibt es am Sonntag zahlreiche Einladungen.

An diesem Sonntag, 17. Juli, werden in Sachsen-Anhalts Gartenträume-Parks die Picknickdecken ausgebreitet.

Wittenberg/MZ - Verbreitet Sonne soll es an diesem ersten Ferienwochenende geben. Da es aber nicht so heiß werden soll, bieten sich Ausflüge geradezu an. Hier einige Anregungen, wohin es gehen könnte.