Wo am Wochenende in Wittenberg und Umgebung was los ist: Familienfest in Abtsdorf, Kaffeemusik in Wörlitz, Handwerkermarkt in Köthen

Nach etlichen Jahren soll es am Sonnabend, 1. Juni, eine Wiederauflage des Seifenkistenrennens in Abtsdorf (wie hier in Hayn) geben. Um 17 Uhr wird in der Siedlerallee gestartet. Spontane Meldungen für die Seifenkisten sind noch möglich.

Wittenberg/MZ. - Die Wetteraussichten sind nicht die besten für dieses Wochenende. Zumindest nicht für Freiluftveranstaltungen. Dennoch gibt es auch noch einige nicht abgesagte Pläne für Aktionen im Freien, deren Besuch sich sicher lohnt.

Abtsdorf organisiert Familien- und Kinderfest mit Seifenkistenrennen

Zum Kindertag lädt der Abtsdorfer Carneval Club am Sonnabend, 1. Juni, ab 15 Uhr zum Kinder- und Familienfest an der Kegelbahn in der Siedlerallee ein. Vorbereitet werden in dem Wittenberger Ortsteil ein Kinderflohmarkt, Kinderschminken, eine Bastelstrecke, eine Hüpfburg und Gaudispiele. Gegen 15.30 Uhr werden Kuchen und Kaffee angeboten, bevor um 16 Uhr die Kleinsten ihren großen Auftritt haben. Um 17 Uhr ertönt der Startschuss zum Seifenkistenrennen. Zehn Starter haben sich bereits gemeldet, die sich trauen, in einer Seifenkiste den Berg hinunter zu fahren. Dazu gehören der Ortsbürgermeister, aber auch Kinder. Dabei werden auch selbst gebaute Fahrzeuge an den Start rollen. Gern können sich Mutige noch spontan am Start anmelden. Mit dem Seifenkistenrennen möchten die Veranstalter wieder Wettkämpfe aufleben lassen, die vor Jahrzehnten für viel Spannung und Spaß sorgten. Sie hoffen nun, dass das Wetter für diesen Nachmittag und Abend hält. Denn das Rennen ist noch nicht der Schluss. Während um 18.30 Uhr zur Kinderdisko aufgelegt wird, gibt es ab 20 Uhr Tanz für Jung und Alt mit Showprogramm.

Heidesonntag in Schlaitz befasst sich mit dem Wolf

Der „Heidesonntag“ im Haus am See in Schlaitz widmet sich diesmal dem Wolf. Anhand der aktuellen Zahlen des Monitorings stellt Michael Unger vom Wolfskompetenzzentrum Iden in seinem Vortrag, der am 2. Juni, um 14 Uhr beginnt, den Besuchern die Entwicklung der Wolfspopulationen in Sachsen-Anhalt vor. Er berichtet über die Aufgaben und das Wirken des Wolfskompetenzzentrums und über die aktuelle Situation der Wölfe in der Region. Besonders hervorheben wird Unger die Aufarbeitung eines aktuellen, sehr speziellen und besonderen Falles aus der unmittelbaren Umgebung.

Geöffnet hat das Haus am See am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Wörlitz hat musikalische Höhepunkte zu bieten mit Kaffee oder auf Gondeln

In die Parkstadt lädt das Anhaltische Theater zu drei besonderen Angeboten. Am Sonnabend, 1. Juni, spielt das Salonorchester Papillon um 15 Uhr im Garten der Fürstin in Wörlitz zum Kaffeekonzert „Wochenend und Sonnenschein“ auf. Die Besucher erwartet ein unterhaltsames Musikprogramm bei Kaffee und Kuchen in idyllischer Atmosphäre. Dafür gibt es noch wenige Karten. Um 18 Uhr legen die Gondeln im Wörlitzer Park zum zweiten Seekonzert ab. „Auf Holz geblasen“ bietet zum Preis von 72 Euro pro Person einen Dreiklang aus Gondelfahrt, Abendessen auf den Gondeln und Konzert des Trio d’Anches der Anhaltischen Philharmonie am Ufer, dem die Gäste vom Wasser aus lauschen können. Am Sonntag, 2. Juni, um 14 Uhr bietet das an der Amtsfähre Wörlitz startende „Wandelkonzert“ die Möglichkeit, im Gartenreich nicht nur Musik zu erleben, sondern darüber hinaus bei einem kleinen Spaziergang auch noch Interessantes über den historischen Ort zu erfahren. An geeigneten Stellen wartet das Dessauer Streichquartett mit kleinen Darbietungen auf. Den Abschluss des Programms, für das es noch Restkarten gibt, bildet eine Kaffeetafel mit Konzert im Garten am Haus der Fürstin.

Köthens Schloss bietet Töpfer- und Handwerkermarkt

Am Schloss Köthen wird der 27. Töpfer- und Handwerkermarkt aufgebaut. Handwerker wie zum Beispiel Korbmacher, Glasgestalter oder Schreiner bieten an beiden Tagen, 1. und 2. Juni, jeweils ab 10 Uhr, im äußeren Schlosshof und im Marstall ihre Produkte an. Floristen und Direktvermarkter sind dabei, Anbieter von Filzwaren, Schieferkunstwerken, Holzspielzeug, Schmuck oder Drahtkunst. Das Sortiment der Töpfer reicht von Gebrauchskeramik über Kunst- und Naturkeramik bis zu hin zu Steinzeug. Kinder- und Küchengeschirr können die Besucher ebenso erwerben wie Vasen und Pflanzgefäße oder Vogeltränken und Windspiele.

Kurztipps für Ausflüge

Pretzsch, Schlosshof, Sonnabend, 1. Juni ab 11.30 Uhr: Eberhardinenfest mit Theateraufführung in der Kirche um 14 Uhr

Wittenberg, Lutherhof, Sonnabend, 15 Uhr: Kindertagsfest

Wörlitz, Schloss, Sonntag, 11 Uhr: Familienführung

Wittenberg, Marktplatz, Sonnabend, 11 bis 18 Uhr: Kindertag

Bad Schmiedeberg, Kurhaus, Festsaal, Sonnabend, 15 Uhr: Gewandhaus-Quartett spielt Beethoven

Wittenberg, Melanchthongarten, Sonntag 15 Uhr: Aristophanes-Komödie „Die Archaner“