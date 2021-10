Wochenend-Empfehlungen für den Kreis Wittenberg

Marcus Schubert setzt eine Brahma-Henne für die Jungtierschau in Wörlitz in den Käfig.

Wörlitz/Wittenberg/MZ - Nein, um den ZDF-Fernsehgarten soll es hier nicht gehen, denn die Veranstaltung, die am Sonntag aus Wittenberg gesendet wird, ist ausverkauft. Aber Langeweile muss am Wochenende trotzdem nicht aufkommen. Die MZ hat wieder ein paar Empfehlungen zusammengestellt.

1. Los geht es diesmal tierisch, zumindest für alle, die sich für gefiederte Schönheiten interessieren und einen Ausflug nach Wörlitz unternehmen.

Auf dem Hof der ehemaligen Wörlitz-Information in der Förstergasse 26 führt der Geflügelverein Wörlitzer Winkel seine diesjährige Junggeflügelausstellung durch. In Aussicht gestellt werden „viele Schönheiten der Geflügelzucht, so auch alte Rassen, die von jungen Züchtern wieder gezüchtet werden“, heißt es in einer Ankündigung. Tatsächlich sind, wie Vereinschef Marcus Schubert zur MZ sagt, die jüngsten Züchter gerade einmal acht Jahre alt. Es handelt sich um Zwillinge, die sich der Zucht von Zwerg-Brahmas widmen, eine alte Rasse, versteht sich. Insgesamt werden Schubert zufolge 190 Tiere gezeigt - von über 20 Züchtern, die nicht nur aus dem Verein, sondern aus dem Landkreis und dem Dessauer Gebiet kommen.

Die Junggeflügelausstellung in Wörlitz kann am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr besucht werden. Auch für Speis und Trank ist gesorgt.

2. Eine Ausstellung ganz anderer Art gibt es im Augusteum Wittenberg, obwohl:

Auch in dieser Schau kommen Tiere vor, Ratten, die einst den Pestfloh mit sich trugen. Die Sonderausstellung trägt den Titel „Pest. Eine Seuche verändert die Welt“ und es heißt, dass nicht von ungefähr in der Covid-19-Pandemie von 2020 Anklänge an die Pest laut wurden: „Zwar handelt es sich klinisch gesehen um zwei völlig unterschiedliche Krankheiten, doch lassen sich durchaus Parallelen in Hinblick auf Reaktionen und Gegenmaßnahmen der jeweiligen Zeitgenossen beobachten“, teilt die gastgebende Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt auf ihrer Website mit und kündigt intensive Einblicke in die Sonderschau im Rahmen einer öffentlichen Führung an. Coronabedingt ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Es wird empfohlen, rechtzeitig vor Ort zu sein, um sich für die Führung anzumelden. Beginn des Rundgangs an diesem 9. Oktober ist um 14 Uhr. Die Teilnahme beträgt drei Euro pro Person.

Mehr Informationen zur Pest-Ausstellung stehen bei www.martinluther.de.

3. Ein Konzert mit Peggy Luck und Toni Linke kündigt die evangelische Kirche von Bad Schmiedeberg für den heutigen Freitag, 8. Oktober, an.

Beginn in der Stadtkirche des Kurortes ist um 19.30 Uhr. Besucher können sich den Angaben zufolge auf Herbstmusik zwischen Acoustic Grunge und gesungener Poesie freuen. Luck entwerfe stimmungsvolle Lieder, die im Duo mit dem Gitarristen Toni Linke an Kraft und Groove gewinnen und im Zusammenklang zu einem, wie es heißt, unvergleichlichen Ganzen werden - an einem Abend zwischen Folk und Kunstlied.

Der Eintritt zu diesem Konzert, bei dem die geltenden Corona-Regeln zu berücksichtigen sind, ist frei - Kollekte im Goldhelm.

4. Hinaus in die Natur geht es bei einer herbstlichen Exkursion mit dem Fahrrad, zu dem die Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe einlädt.

Die Tour führt in den östlichen Bereich des Reservates zur Mündung der Schwarzen Elster in die Elbe. Los geht es am Sonntag, 10. Oktober, 9 Uhr. Treffpunkt ist am Ortsausgang von Listerfehrda Richtung Elster (Elberadweg). Lange war die Schwarze Elster Abflussgewässer für die Braunkohleindustrie im Lausitzer Revier. Heute ist sie, nach rund 180 Flusskilometern Weg, sauberer Zufluss in die Elbe. Ranger Harald Kötz von der Reservatsverwaltung zeigt die einzigartige Auenlandschaft und die Bedeutung des Flusses für die Landschaft und die regionale Entwicklung. Besonderes Augenmerk gilt dem Vogelzug. Kraniche sind mit etwas Glück zu beobachten, die sich in den Auenwiesen zum Abflug sammeln. Der derzeit niedrige Elbe-Pegel sowie die Dynamik der wechselnden Wasserstände sind ebenfalls Themen.

Es werden etwa zehn Kilometer Wegstrecke gefahren. Informationen zu diesem Angebot gibt es bei www.mittelelbe.com.