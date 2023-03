Am 8. März ist Frauentag. Deshalb gibt es an diesem Tag auch viele Veranstaltungen im Kreis Wittenberg und darüber hinaus. Interessantes ist zu erfahren in Sonderführungen, einer Lesung, beim Kaffeetreff und mit Vielerlei.

Wittenberg/MZ - Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März gibt es in Wittenberg und Umgebung an diesem Mittwoch und auch etwas später Veranstaltungen. Eingeladen wird traditionell ins Wittenberger Clack-Theater. Die Show ist „Girls just wanna have fun – der Partyshake zum Frauentag“ ist allerdings schon seit der Premiere und auch für die nächsten Vorstellungen bis einschließlich zum 19. März ausverkauft. Glück für die, die Karten haben. Aber es gibt auch noch Frauentagsangebote in Museen und es wird zu Lesungen oder Kaffeerunden gebeten. Hier einige der Einladungen: