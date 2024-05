In Wittenberg gibt es jetzt einen Übungsparcours für junge Radfahrer. Wo er entstanden ist, wer ihn gefördert hat und was es mit einer Broschüre für Grundschulen auf sich hat.

Mädchen und Jungen der Evangelischen Grundschule Wittenberg haben am Donnerstag einen Fahrrad-Lernparcours eingeweiht.

Wittenberg/MZ. - Welches ist das Fortbewegungsmittel Nummer eins für Kinder und junge Leute? Nein, nicht das Elterntaxi, sondern das Fahrrad, betonte Sven Haller und auch, dass deswegen sicheres Fahren so wichtig ist. Am 2. Mai war Haller, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales von Sachsen-Anhalt, nach Wittenberg gekommen, um in Friedrichstadt hinter den dortigen Schulen einen öffentlichen Fahrrad-Lernparcours zu eröffnen.