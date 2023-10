Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum/MZ. - Auf der B107, östlich der A9-Anschlussstelle Dessau-Ost, sind Straßenbaumaßnahmen geplant, die am kommenden Montag, dem 23. Oktober, beginnen sollen. Laut einer Mitteilung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt ist der insgesamt rund fünfeinhalb Kilometer lange Abschnitt zwischen der Einmündung „Helle Eichen“ und dem Ortseingang von Oranienbaum in Höhe Bahnübergang betroffen. Dort wird für rund 750.000 Euro die Fahrbahndecke erneuert.