Das süße Gebäck kommt in der Region auch mal mit Senffüllung daher. Zahlreiche Bäcker haben am Montag extra für das traditionelle Gebäck geöffnet. Wir haben ein paar Beispiele zusammengetragen.

Wittenberg/MZ - Was in anderen Regionen als „Berliner“ oder „Krapfen“ über den Ladentisch geht, ist hierzulande als „Pfannkuchen“ bekannt. Und die – überzogen oder bestreut mit Zucker, gefüllt oder ungefüllt – gehören zum Rosenmontag. Bäckereien, die sonst montags geschlossen haben, öffnen manchmal extra, nur um die süßen Teigbällchen zu verkaufen. Die Redaktion hat sich in der Region umgehört, ob das auch in Zeiten von hohen Energiekosten so bleibt.