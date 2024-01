Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Immer mittwochs nach 18 Uhr kommt ein Teil der Wittenberger Bachstraße ins Klingen. Dann probt im Haus mit der Nummer 22 die Band „WHreeds“ von Wilhelm Rettler. An einer Wand in der Diele, in der die Instrumente dicht an dicht stehen, hängt ein Poster; unter dem Titel „Anatomy of the Clarinet“ zeigt es eine zerlegte Klarinette. Eine Klarinette erklingt zur jüngsten Probe nicht, dafür Saxofone, Gitarren, Schlagwerk und Keyboard/Piano. Gegen 19 Uhr kündigt Rettler (Alt-Saxofon) ein „Hammerstück“ an. Der „Work song“, ein Jazz-Standard, geht auch in die Beine. Bald erklingt er in der Gassmühle Rotta, denn die Jazzer aus der Lutherstadt geben dort am 2. Februar ein Konzert.