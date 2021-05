Wo die Schlange in Wittenberg blüht

Im Garten in der Schlossstraße ist das Signet des Künstlers neu gepflanzt worden. Was das mit dem KSW zu tun hat.

Wittenberg - Im Garten des Cranach-Hofes, Schlossstraße 1 in Wittenberg, ist das Signet des einstigen Hausherrn neu gepflanzt worden. In strahlenden Farben windet sich auf grünem Grund die Schlange: Aus gelben und orangefarbenen Tagetes bestehen Körper, Flügel und Rubinstein. Weiße Geranien bilden den Rahmen und bringen, wie Eva Löber es formuliert, „das Beet richtig zum Leuchten“.

Besonders erfreut ist Löber, scheidende Geschäftsführerin der Cranach-Stiftung Wittenberg, die auch das Hofensemble in der Schlossstraße betreut, über eine Kooperation: Erstmals wurde demnach bei der Bepflanzung mit dem Kommunalservice Wittenberg (KSW) zusammengearbeitet. Mit ihrer Betreuerin Silvia Bauer haben Patrick Herit und Muriel Michaelis, die beide in der Ausbildung zum Garten- und Landschaftsgestalter sind, die Blumen in die Erde in Cranachs Garten gebracht.

Den Kontakt zum KSW initiiert hat Stefan Kretschmar, designierter Nachfolger Löbers im Amt des Geschäftsführers und Stiftungsvorstands. Nachdem er erfahren hatte, dass auch in der Vergangenheit bereits Bepflanzungen durch Sponsoring ermöglicht wurden, habe er sich mit dem KSW in Verbindung gesetzt. Dessen Chef wiederum hat Kretschmar zufolge vorgeschlagen, zu Lehrzwecken Auszubildende einzusetzen.

Von der Arbeit am Schlangenmotiv-Beet angetan war dem Vernehmen nach auch der Ausbilder der Jugendlichen, da Gärten wie der genannte in Wittenberg eher selten sind, zumal im Zusammenhang mit der Ausbildung. Insofern würde nun sogar über eine langfristige Kooperation nachgedacht. Dabei geht es um ein Schaubeet, das 2015, als Cranach der Jüngere mit einer Landesausstellung gefeiert wurde, eingerichtet worden war.

Angelegt wurde dieses Schaubeet wie berichtet bereits 2014 mit Unterstützung des Botanischen Gartens in Halle und des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wie es ehedem hieß. Zusammengetragen hatte man Pflanzen, die in der Werkstatt der Cranach-Maler sowie in deren Apotheke Verwendung fanden. Auch auf den Gemälden der Künstler sind Blumen zu entdecken.

Und dito die geflügelte Schlange mit Rubinring im Maul: Sie wurde zur Signatur von Lucas Cranach dem Älteren, nachdem dieser im Jahr 1508 vom Kurfürsten einen Wappenbrief erhalten hatte. Im öffentlichen Raum von Wittenberg ist das Signet heute unter anderem als Bodenrelief auf dem Gehweg vor dem Cranach-Haus am Markt 4 zu sehen. Und blühend im Garten in der Schlossstraße 1. (mz)